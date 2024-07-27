Картопляне пюре - страва, яка ідеально підійде до обіду, але отримати правильну кремову текстуру та смак може бути складно, якщо у вас немає правильного рецепту. Про це йдеться у матеріалі Express.
Шеф-кухар і телеведучий Гордон Рамзі розповів, як приготувати картопляне пюре з найсмачнішою консистенцією, і сказав, що є три способи легкого приготування пюре залежно від ваших уподобань.
"Картопляне пюре є чудовим гарніром до багатьох страв, але ці три варіанти майже гідні найвищої оцінки. Поєднайте їх зі стейком рибай, якісними сосисками або міцним філе білої риби, і ви отримаєте просту, швидку їжу без зайвих суєт", - рекомендує експерт.Відео дня
За словами Гордона, секрет досягнення текстури картопляного пюре полягає у використанні картопляної каструлі, яка коштує недешево, але виведе цей гарнір на новий рівень.
"Інвестиція в картопляну машину зробить подрібнення картоплі набагато простішим і швидшим, а результати — набагато більш гладкими, ніж за допомогою звичайної товкалки. Спробувавши один раз, ви ніколи не озиратиметеся назад", - каже шеф-кухар.
Він уточнює, що за бажанням можна використовувати картопляну машину, але для цього рецепту можна обійтися без неї.
Як приготувати картопляне пюре Гордона Рамзі
- 1 кг картоплі
- 75 г вершкового масла
- 100 мл незбираного молока
- 100 мл подвійних вершків
- Сіль і перець
Щоб приготувати гірчичне пюре:
- Одна чайна ложка англійської гірчиці
- Дві чайні ложки цільнозернової гірчиці
- Одна столова ложка діжонської гірчиці
Для приготування трюфельного пюре
- 30 г білої та трюфельної пасти
- 30 мл олії білого трюфеля
Для приготування кашки з часнику і трав
Два зубчики часнику (очищені і подрібнені)
Дві столові ложки розмарину, чебрецю або шавлії
Дві столові ложки м’якої зелені (наприклад, петрушка, цибуля або кріп).
Спосіб приготування
Для початку очистіть і наріжте картоплю кубиками розміром один сантиметр. Доведіть до кипіння каструлю з підсоленою водою, додайте картоплю і варіть 15 хвилин під кришкою.
Якщо ви готуєте гірчичне пюре: помістіть масло, молоко та вершки в невелику каструлю і доведіть до кипіння, а потім додайте гірчицю до теплої вершкової суміші.
Якщо ви готуєте трюфельне пюре: помістіть масло, молоко і вершки в невелику каструлю і доведіть до кипіння, потім додайте в сковороду трюфельну пасту і трюфельну олію.
Якщо ви готуєте кашку з часником і травами: розігрійте вершкове масло в маленькій каструлі, потім додайте часник і трави. Варити дві-три хвилини, потім влийте молоко і доведіть до кипіння.
Додайте м’які трави до вершково-часниково-масляної суміші та варіть ще дві-три хвилини.
"Коли картопля повністю звариться, злийте її на друшляку, якнайшвидше подрібніть у пюре (за допомогою варильної машини, якщо вона у вас є), а потім поверніть у каструлю. Залийте ароматизованим кремом і добре перемішайте. Приправте за смаком сіллю та перцем, знову перемішайте та подавайте", - радить експерт.
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