Гордон Рамзі пояснив, що є простий спосіб зробити картопляне пюре ще смачнішим.

Картопляне пюре - страва, яка ідеально підійде до обіду, але отримати правильну кремову текстуру та смак може бути складно, якщо у вас немає правильного рецепту. Про це йдеться у матеріалі Express.

Шеф-кухар і телеведучий Гордон Рамзі розповів, як приготувати картопляне пюре з найсмачнішою консистенцією, і сказав, що є три способи легкого приготування пюре залежно від ваших уподобань.

"Картопляне пюре є чудовим гарніром до багатьох страв, але ці три варіанти майже гідні найвищої оцінки. Поєднайте їх зі стейком рибай, якісними сосисками або міцним філе білої риби, і ви отримаєте просту, швидку їжу без зайвих суєт", - рекомендує експерт. Відео дня

За словами Гордона, секрет досягнення текстури картопляного пюре полягає у використанні картопляної каструлі, яка коштує недешево, але виведе цей гарнір на новий рівень.

"Інвестиція в картопляну машину зробить подрібнення картоплі набагато простішим і швидшим, а результати — набагато більш гладкими, ніж за допомогою звичайної товкалки. Спробувавши один раз, ви ніколи не озиратиметеся назад", - каже шеф-кухар.

Він уточнює, що за бажанням можна використовувати картопляну машину, але для цього рецепту можна обійтися без неї.

Як приготувати картопляне пюре Гордона Рамзі

1 кг картоплі

75 г вершкового масла

100 мл незбираного молока

100 мл подвійних вершків

Сіль і перець

Щоб приготувати гірчичне пюре:

Одна чайна ложка англійської гірчиці

Дві чайні ложки цільнозернової гірчиці

Одна столова ложка діжонської гірчиці

Для приготування трюфельного пюре

30 г білої та трюфельної пасти

30 мл олії білого трюфеля

Для приготування кашки з часнику і трав

Два зубчики часнику (очищені і подрібнені)

Дві столові ложки розмарину, чебрецю або шавлії

Дві столові ложки м’якої зелені (наприклад, петрушка, цибуля або кріп).

Спосіб приготування

Для початку очистіть і наріжте картоплю кубиками розміром один сантиметр. Доведіть до кипіння каструлю з підсоленою водою, додайте картоплю і варіть 15 хвилин під кришкою.

Якщо ви готуєте гірчичне пюре: помістіть масло, молоко та вершки в невелику каструлю і доведіть до кипіння, а потім додайте гірчицю до теплої вершкової суміші.

Якщо ви готуєте трюфельне пюре: помістіть масло, молоко і вершки в невелику каструлю і доведіть до кипіння, потім додайте в сковороду трюфельну пасту і трюфельну олію.

Якщо ви готуєте кашку з часником і травами: розігрійте вершкове масло в маленькій каструлі, потім додайте часник і трави. Варити дві-три хвилини, потім влийте молоко і доведіть до кипіння.

Додайте м’які трави до вершково-часниково-масляної суміші та варіть ще дві-три хвилини.

"Коли картопля повністю звариться, злийте її на друшляку, якнайшвидше подрібніть у пюре (за допомогою варильної машини, якщо вона у вас є), а потім поверніть у каструлю. Залийте ароматизованим кремом і добре перемішайте. Приправте за смаком сіллю та перцем, знову перемішайте та подавайте", - радить експерт.

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