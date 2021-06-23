На думку суду такими діями хуліган завдав шкоди діловій репутації та іміджеві Національної поліції України

Хулігана з Білої Церкви, який попісяв на патрульне авто, оштрафували на 17 тисяч гривень.

Текст рішення Білоцерківського міськрайонного суду оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

В рішенні викладено суть справи, згідно з якою 14 квітня 2021 року, близько 2:40, обвинувачуваний, знаходячись в м. Біла Церква Київської області, "нехтуючи існуючими у суспільстві правилами поведінки, моралі та добропристойності, розуміючи протиправність своїх дій та суспільно небезпечних наслідків, підійшов до службового транспортного засобу Національної поліції України і, діючи з винятковим цинізмом, демонстративно показав зневагу щодо норм моральності - публічно оголив свої статеві органи, та почав справляти потреби на вказаний автомобіль, внаслідок чого завдав шкоди діловій репутації та іміджеві Національної поліції України".

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Далі там йдеться, що хуліган обвинувачується по 1 ст. 296 КК України, а саме: грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось винятковим цинізмом, і що він визнав свою вину та уклав угоду зі слідством про визнання вини.

Враховуючи цю обставину, суд визнав хулігана винуватим та призначив узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

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Автор: Дмитро Хилюк