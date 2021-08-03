В одному із сіл біля столиці "відзначився" 30-річний водій.

У понеділок вранці, 2 серпня, в селі Чайки Київської області правоохоронці покарали водія Chevrolet Lacetti, оскільки номерний знак автомобіля був намальований чорним маркером від руки на листку білого паперу.

Правоохоронці зупинили 30-річного горе-водія з креативним номерним знаком близько 9 години на вул. Печерській, йдеться на сторінці Патрульної поліції Київської області в Facebook.

"…інспектори зупинили авто Chevrolet Lacetti, оскільки літери та числа переднього номерного знака були намальовані від руки чорним маркером на аркуші білого картону…", – наголошується у повідомленні.

Через те, що на машині був саморобний номер, на водія копи склали постанову по ч. 6 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це Керування транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає стандартам.

За таке правопорушення загрожує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень).

Нагадаємо, в Україні не можна їздити на машинах, якщо розміщений на них номерний знак не відповідає державним стандартам.

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Автор: Екатерина Присяжнюк