Чоловік випадково показав колегам спідню білизну із зображенням героя коміксів, забувши про відеодзвінок.
Читайте також"Я не кіт": у США прокурор вів засідання суду з фільтром кошеняти на обличчі (відео)Про це написали на Reddit, опублікувавши листування про курйозний випадок.
За словами користувача, випадок стався з одним з його друзів, якому доводиться працювати з дому у зв'язку із карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу.
«Вгадай, що зараз сталося. Я встав та відійшов від ноутбука, і всі мої колеги побачили, що я був у трусах зі Спайдерменом», - йдеться в опублікованому листуванні.
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