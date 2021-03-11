Йому доводиться працювати з дому у зв'язку із карантинними обмеженнями.

Чоловік випадково показав колегам спідню білизну із зображенням героя коміксів, забувши про відеодзвінок.

Читайте також"Я не кіт": у США прокурор вів засідання суду з фільтром кошеняти на обличчі (відео)Про це написали на Reddit, опублікувавши листування про курйозний випадок.

За словами користувача, випадок стався з одним з його друзів, якому доводиться працювати з дому у зв'язку із карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу.

«Вгадай, що зараз сталося. Я встав та відійшов від ноутбука, і всі мої колеги побачили, що я був у трусах зі Спайдерменом», - йдеться в опублікованому листуванні.

Вас також можуть зацікавити інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН