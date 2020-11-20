За словами журналіста Олега Черниша, фото з пам'ятником, судячи з прайсу, коштуватиме 20 гривень, а купити його можна буде за один мільйон гривень.

У Києві біля книжкового ринку на метро "Почайна" встановили пам'ятник "Леніну" з головою президента України Володимира Зеленського.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олег Черниш.

«З подивом дізнався, що в Києві з'явився пам'ятник... Леніну!"- написав він.

Також журналіст показав фотографії самого пам'ятника, на яких видно підпис «LENIN show online» (Ленін шоу онлайн - Рос.). Однак сам "витвір мистецтва" поки що накритий.

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При цьому сам автор запевнив журналіста, що установка пам'ятника нібито не порушує закон про декомунізацію, адже замість голови Леніна нібито прироблена голова Зеленського.

"Показати цю химеру автор мені відмовився, зазначивши, що офіційна презентація буде завтра об 11:00», - написав журналіст Олег Черниш.

Що насправді зображено на пам'ятнику - на цей час невідомо.

Також журналіст повідомив, що фото з Леніним-Зеленським, судячи з прайсу, коштуватиме 20 гривень, а купити його можна буде за один мільйон гривень.

Декомунізація в Україні: що відомо

У травні 2015 року в Україні почалася декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології.

За чотири роки в рамках декомунізації демонтували 2,5 тисячі пам'ятників і пам'ятних знаків, які пропагували тоталітарний режим.

У жовтні перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і ще ряд народних депутатів зареєстрували в парламенті законопроект "про десовєтізацію законодавства України" (№4284).

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Автор: Денис Прядко