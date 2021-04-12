Блогер вбудував в днище автомобіля вогнемет.

Британський блогер Колін Ферз побудував для шоу майже справжню машину Джеймса Бонда.

Читайте такожКиян насмішив автомобіль з котом за кермом (фото)Про це пише Медуза.

За умовами експерименту, на машину можна було витратити не більше семи тисяч фунтів.

За основу блогер взяв BMW Z3. Він додав до нього додаткове колесо, яке може підіймати і повертати автомобіль - у фільмах Бонд використовував його для прицілювання під час їзди.

Також Ферз вмонтував в підкрилки розбризкувачі машинного мастила, вбудував зброю в задній бампер і додав жартівливу «камуфляжну систему» - димова машина працює прямо в салоні і повністю приховує водія від сторонніх.

У такої системи маскування є мінус - водій теж майже нічого не побачить. Також блогер вбудував в автомобіль вогнемет.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська