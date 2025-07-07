Сусіди навіть створили груповий чат, щоб попереджати одне одного про пересування Персі.

Незатребуваний самець павича став предметом розмов у сільській громаді в Англії: він спустошує городи і будить сусідів своїми тривожними ранковими криками. Про це пише BBC.

Персі, як його назвали, уперше з'явився в Мальборо у Вілтширі на початку цього літа і відтоді його можна побачити на дахах і в садах.

Зазначається, що крім того, що він порушує сон, він порушив місцеву екосистему, кидаючи виклик кішкам і голубам, які забрідають на його територію.

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Він навіть почав клювати двері, що вважається спробою отримати ще більше їжі. Місцевий житель Ерік Гілберт сказав, що у птаха, мабуть, невгамовний апетит. Він сказав:

"Йому подобається снідати моєю квасолею, і кілька разів вранці я знаходив її посеред моєї салатної грядки, що снідає листям мого салату. Вона досить голосиста. Люди справді кажуть, що вона піднімає їх близько о пів на шосту ранку доволі хрипким звуком".

Сусідка Анджела Ньюберрі також регулярно відвідувала його.

"Дуже рано вранці він стукає у вікно, просячи їжі. Він дуже дратує, тому що в нього немає вимикача", - сказала вона.

Вона стверджує, що не годує Персі, тому що "він все одно бере собі мій овочевий батончик, тож мені це не потрібно".

Інша сусідка, Френсіс Хьюз, сказала, що Персі дуже вибагливий і ласує найціннішими частинами саду.

"Я думаю, він дуже любить овочі, але він готує тільки на п'ять зірок. Він безумовно їсть цибулини. Він знищив город сусіда", - сказала вона.

Цікаво, що сусіди навіть створили груповий чат, щоб попереджати один одного про пересування Персі. І хоча думки про павича розділилися, місцеві жителі згодні, що було б дивно, якби він пішов.

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