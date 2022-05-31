За його словами, друзі почали питати, чому їх на похорон не запросили.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім відреагував на чутки про свою смерть, які напередодні розповсюдили російські Telegram-канали.

У своєму відеозверненні Кім підтвердив, що він живий-здоровий і працює на перемогу.

"Записав відео, тому що там почали в рашистських Telegram-каналах писати, що я помер. Радує не це, радує реакція друзів", - почав своє звернення Кім.

За його словами, друзі почали питати, чому їх на похорон не запросили.

"Вибачте, сам запізнююся", - пожартував Кім.

Він також підкреслив, що тривають інтенсивні обстріли міста та області. Окупанти потрапили в будинок з двома дітьми. Вони не постраждали.

"Але наші військові тіснять ворога. Все йде за планом", - запевнив глава ОВА.

Нагадаємо, за даними Кіма, попри ризик і щоденні обстріли з боку російських окупантів, все більше жителів Миколаївської області повертатися додому.

Вас також можуть зацікавити новини: