Напередодні російські окупанти вдарили "Смерчем" по житлових кварталах Миколаєва, в результаті поранено одну цивільну людину.

Попри ризик та щоденні обстріли з боку російських окупантів, все більше жителів Миколаївської області повертається додому.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, обстріли області з однаковою щільністю тривають щодня. Тільки напередодні російські окупанти вдарили "Смерчем" по житлових кварталах Миколаєва, в результаті пошкоджена багатоповерхівка та поранений один цивільний.

Голова Миколаївської ОВА зазначив, що з військової точки зору особливого сенсу в таких обстрілах Миколаївщини він не вбачає.

"Але з політичного погляду, такі дії російських окупантів створюють щоденну загрозу для людей, щоб вони виїжджали. А потім на російському телебаченні можна сказати - дивіться, звідти всі мирні мешканці виїхали. Залишилися тільки нацисти та бандерівці, які сидять в Миколаєві. Тому можна гатити з важкої артилерії", - пояснив Кім.

Голова Миколаївської ОВА наголосив, що це буде суцільна брехня з боку російських окупантів.

"Навпаки, зараз жителі повертаються до Миколаєва та взагалі, по всій області. Багато людей їде назад додому, хоча і розуміють, що це ризиковано. Повертаються з різних об’єктивних причин, тому що вже втомилися жити на чужині", - сказав він.

Голова Миколаївської ОВА також зазначив, що на Миколаївщині пошкоджено чи повністю знищено більше 3,5 тис. будівель, але вже готується план відновлення області.

"Є програма президента України по відновленню країни. В рамках цього, ми вже збираємо та прораховуємо всі дані для відновлення об’єктів. Там 16 кластерів, серед них інфраструктура, будівлі, пам’ятки історії. Одночасно те що можливо, ми вже ремонтуємо. Роботу по відновленню тимчасово окупованих громад та селищ будемо реалізовувати, коли звільнимо територію від російського ворога", - акцентував Кім.

Голова Миколаївської ОВА додав, що наразі основна проблема в Миколаївській області - це відсутність трудової зайнятості у людей, тому що бізнес поки не відновив роботу.

"Склади з гуманітарною допомогою є, тому що допомагає вся країна та міжнародні партнери. Все розвозиться та роздається , навіть на лінії розмежування. Вода в будівлях Миколаєва також є, хоча поки тільки технічна. Проблеми з питною водою для водопроводу плануємо за місяць-два вирішити", - поінформував Кім.

Як повідомляв УНІАН, у квітні через бойові дії поблизу Миколаєва було пошкоджено дві гілки водопроводу, який подавав воду в місто.

3 травня уряд виділив 56 млн грн "Миколаївводоканалу" для буріння артезіанських свердловин, які повинні забезпечити місто водою.

11 травня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в більшості районів Миколаєва проблема з водою вирішена.

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