Місце поховання Санта-Клауса: археологи заявили про знаходження саркофага

Об'єкт виявили у двоповерховій прибудові церкви, яка розкопується з 1989 року.

Археологи виявили вапняковий саркофаг у церкві Святого Миколая у турецькому Демре. На думку експертів, це місце поховання грецького єпископа Святого Миколая, який зіграв головну роль у легенді про Санта-Клауса.

Як пише Interesting Engineering, ця знахідка є частиною проекту під назвою "Спадщина майбутнього" за ініціативою Міністерства культури і туризму Туреччини. Керівником є доцент Ебра Фатма Фіндік.

Довжина саркофага становить близько 2 метрів. Він був закопаний на глибині 1,5-2 метрів під землею. Кам'яна труна мала підняту кришку та скатний дах.

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Об'єкт виявили у двоповерховій прибудові церкви, яка розкопується з 1989 року. Професор Фіндік заявила, що виявлення кісток тварин і фрагментів глиняних ламп допомогло встановити, що вони мали справу з місце поховання.

"Наша найбільша надія — знайти напис на саркофазі. Це допомогло б прояснити вміст поховання та дозволило б визначити точний період, яким воно датується", – сказала професор.

Подорож останків Святого Миколая

Єпископ грецького походження, святий Миколай був особливо відомий своєю практикою таємних дарувань, що породило фольклор про Санта-Клауса. Майже через два століття після його смерті візантійський імператор Феодосій II наказав побудувати церкву, присвячену святому, в 6 столітті нашої ери. Її спорудили над місцем поховання єпископа.

Потім тіло Святого Миколая було ексгумовано та перепоховано в церкві. Однак до 11 століття його останки були перевезені до Барі в Італії, де вони були поховані як священні реліквії в базиліці Сан-Нікола. Під час Першого хрестового походу венеціанські моряки знайшли більшість його останків і відвезли їх до Венеції до базиліки монастиря Сан-Ніколо-аль-Лідо.

Перевірка фрагментів кісток з Італії, проведена в 1953 році, показала, що вони належали одній людині. Однак, як пише Archaeology News, неможливо визначити, чи це був сам Святий Миколай.

"Деякі джерела припускають, що святий Миколай був похований біля священної території міста Мири. Той факт, що ми знайшли саркофаг біля церкви, де, як вважають, знаходиться його гробниця, може вказувати на те, що це справді священне місце, яке ми шукали. Це вагоме археологічне підтвердження історичних джерел щодо місця поховання Святого Миколая", – додала Фіндік.

Раніше УНІАН повідомляв, що археологи знайшли 1500-річну християнську базиліку, збудовану за римського імператора Юстиніана.

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