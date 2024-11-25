Базиліка, датована IV-VI століттями н. е., свідчить про значущість Аквілеї за часів імператора Юстиніана I.

Дослідники з Австрійського археологічного інституту Австрійської академії наук виявили ранню християнську базиліку в Аквілеї, Італія.

Археологи стверджують, що її відкриття, можливо, демонструє більш масштабну візантійську будівельну програму, пише Interesting Engineering.

Заснована в 181 р. до н. е. як римська військова колонія, Аквілея була стратегічно розташована на кінцевій точці Бурштинового шляху і вздовж маршруту до провінції Норікум, яка є сучасною Австрією. У 1998 році ЮНЕСКО оголосила її об'єктом Всесвітньої спадщини.

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Археологи провели глибокі дослідження в районі на захід від Аквілеї, недалеко від Віа Аннія: вони включали геофізичні вимірювання та геоархеологічне буріння. Результатом стало відкриття церковної будівлі IV століття, яка з часом розширилася до тринавової базиліки з трансептом. Археолог Стефан Грох сказав:

"Ця базиліка - перша нещодавно виявлена велика будівля за десятиліття інтенсивних археологічних досліджень в Аквілеї. Архітектура демонструє вражаючі паралелі зі Східною Римською імперією, яку можна знайти в Єгипті, Туреччині та на Балканах".

Ймовірно, її було розширено до значної будівлі з трьома апсидами в першій половині VI століття за імператора Юстиніана I.

Науковець розповів, що базиліки з трансептами й апсидами можна знайти по всій Східній Римській імперії, від Єгипту до Близького Сходу, включно з Віфлеємом, Лікійським узбережжям на південному заході Туреччини та Балканським регіоном у Дурресі, Албанія, а тепер навіть простягаються до Верхньої Адріатики.

Зазначимо, що базиліка, ймовірно, слугувала не лише релігійною спорудою, а й символом завоювання Юстиніаном I Верхньої Італії. Будівля, звернена на південний схід до Константинополя та Єрусалиму, розглядається як відповідь на вигнання аріанських готів.

Близько 1500 років тому місто Аквілея було одним із найвідоміших міст Італії. Засноване як військовий табір у 181 р. до н. е., воно було стратегічно розташоване недалеко від узбережжя і вздовж дороги, яка вела до провінції Норікум у сучасній Австрії.

У звіті сказано, що базиліка, можливо, була побудована для відновлення католицької віри. Це було "в районі, який потрапив під вплив християнських єретиків". Однак місто так і не відновило своє багатство після того, як було розграбоване сумнозвісним Аттілою, але йому якимось чином вдалося вижити до наших днів.

У звіті Ancient Origins згадується ще одна базиліка, зведена в четвертому столітті.

"Нинішній фасад цієї будівлі був фактично побудований в 11 столітті, тому він уникнув руйнування від рук загарбників, які взяли в облогу Аквілею і, ймовірно, пошкодили його сестринську базиліку в другій половині шостого століття", - сказано там.

Говорячи про будівлю, Грох зазначив, що вплив цих давніх геополітичних будівельних заходів поширився навіть на регіон. Про це свідчить єпископська церква Теурнія в селі Святого Петра в Хольці, Австрія. Цю церкву, перебудовану в VI столітті н. е., було збудовано за тим самим планом, що й нову базиліку в Аквілеї.

Новини археології

Археологи в Туреччині виявили рідкісний християнський кулон п'ятого століття, на якому зображено царя Соломона верхи на коні, що вражає списом диявола. Це єдиний кулон такого роду, виявлений в Анатолії, регіоні, який охоплює більшу частину сучасної Туреччини.

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