Жінка зробила це в ім'я "любові до себе".

Модель спідньої білизни з Бразилії Кріс Галера вийшла заміж сама за себе.

Жінка зробила це в ім'я "любові до себе", пише New York Post.

Весілля дівчина влаштувала біля католицької церкви в Сан-Паулу.

"Мені не було соромно, я йшла до церкви рішуче. Сама зробила макіяж і зачіску, а всі так дивилися, тому що зі мною не було нареченого", - розповіла Галера.

Для сольної церемонії модель одягла білу сукню з великим вирізом. Вона навіть кинула букет, як заведено на весіллях.

Читайте також51-річна супермодель Наомі Кемпбелл розкрила таємницю своєї самотностіВидання зазначає, що Галера взяла участь у тенденції сологамії, коли самотні люди одружуються самі з собою, показуючи, що їм не потрібен партнер для набуття щастя.

"Більшості людей подобається, вони вважають це цікавим. Вони думають, що я жартую, але я справді вийшла заміж за себе! І деякі жінки сказали, що вони зроблять те ж саме", - зазначила модель, додавши, що її уваги домагаються тисячі чоловіків в Instagram і вона неодноразово отримувала пропозиції вийти заміж.

Галера також зізналася, що до такого кроку її підштовхнули проблеми в попередніх стосунках.

"Чоловікам важко зберігати вірність або залишатися з однією жінкою. Їм потрібно кілька одночасно. Мені подобається бути пріоритетом, і я - мій пріоритет", - сказала жінка.

При цьому вона не заперечує, що може завести нові відносини з ким-небудь ще.

"Я ніколи не розлучуся сама з собою, але також, якщо з'явиться нова любов, я хочу пережити цей досвід. Однак я поставлю цю людину на друге місце, першою завжди буду я", - заявила модель.

У листопаді жінка збирається провести медовий місяць у Парижі та Лондоні. Але навіть після цього вона впевнена, що не втратить любові до себе.

"Найсмішнішим було почуття задоволення і гордості від одруження на собі... Я не розчаруюся, не зраджу своєї довіри і любитиму себе понад усе", - сказала Кріс Галера.

Раніше у Дніпрі 23-річна українка прийшла отримувати паспорт і дізналася, що вона заміжня за самою собою.

А 43-річна британка, розчарувавшись у чоловіках, вийшла заміж за власного собаку.

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Автор: Катерина Комолова