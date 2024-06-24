Такі об'єкти з'являлися вже раніше в різних куточках світу.

Члени волонтерського пошуково-рятувального загону помітили дзеркальний об'єкт поблизу гори Gass Peak у Національному заповіднику дикої природи в пустелі, яка знаходиться у Лас-Вегасі, штат Невада. Таємничий "моноліт" спантеличив місцевих поліцейських, адже вони не мають уявлення звідки він міг взятися, пише Sky News.

Поліція Лас-Вегаса також поділилася світлинами знахідки у соцмережі X.

"Ми бачимо багато дивних речей, коли люди вирушають у похід, наприклад, не готові до погоди, не беруть з собою достатньо води... але зацініть це! На вихідних (LV Search and Rescue) помітили цей таємничий моноліт біля Gass Peak на північ від долини", - написали у повідомленні. Відео дня

Таке спостереження є одним із серії випадків появи таємничих блискучих колон по всьому світу, починаючи з 2020 року. У листопаді того ж року металевий "моноліт" заввишки близько 12 футів, який подібний на той, що бачили у Лас-Вегасі, виявили глибоко в пустелі в штаті Юта. "Моноліт" знаходився настільки далеко, що посадовці не одразу розкрили його розташування, адже побоювались, що люди заблукають, намагаючись знайти такий об'єкт.

Археологічні знахідки у світі - що відомо

Як писав УНІАН, ізраїльські археологи знайшли скарби, яким понад тисячу років. Вони дають неоціненні історичні знання про життя євреїв у давньоримську епоху країни. Зокрема археологам вдалося знайти залишки "зруйнованої єврейської громадської будівлі", яка колись стояла в Сирії або римській Палестині.

Також повідомлялось, що вчені знайшли найстаріший у світі затонулий корабель. Швидше за все, це було торговельне судно, яке затонуло між 1400-1300 р. до н. е. на глибині 1600 м.

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