Перший загадковий об'єкт знайшли в США в штаті Юта.

Вже кілька тижнів в різних точках планети з'являються і зникають сталеві моноліти. Довгий час їх походження було невідомим. Передбачалися різні версії: від художньої акції до дій прибульців. Зараз стало відомо, звідки з'явився перший моноліт і хто відповідальний за його пропажу.

Перший моноліт в Юті

Перший об'єкт був виявлений 18 листопада в американському штаті Юта. Загадковий моноліт з трьох листів металу з трикутним перетином виявили з вертольота біологи, які підраховували гірських баранів. Невідомий об'єкт серед скель привернув велику увагу туристів і дослідників.

За допомогою сервісу Google Earth виданню Insider вдалося дізнатися, що об'єкт встановили в період між літом 2015 року і восени 2016-го. 27 листопада моноліт був вкрадений невідомими. А 1 грудня таємниця його походження стала відома: моноліт був встановлений американським ютубером Енді Льюїсом. Його команда розповіла, що об'єкт встановили з метою привернення уваги відвідувачів, які руйнували природний ландшафт.

Незабаром вдалося знайти і викрадачів об'єкта: ними виявилися місцеві екскурсоводи. Свій вчинок вони пояснили тим, що пустеля була не готова до великої кількості туристів, які кидали свої автомобілі, смітили і витоптували землю, щоб подивитися на знаменитий Моноліт.

Моноліт в Румунії

Другий схожий об'єкт знайшли у Румунії на пагорбі поруч з містом П'ятра-Нямц 27 листопада. Він значно відрізнявся від американського: це був предмет з неакуратно зварених між собою шматків металу, покритий візерунками. Як і в штаті Юта, моноліт таємничо зник 1 грудня. Місцеві журналісти вважають, що об'єкт був зроблений не дуже вмілим зварювальником.

Моноліт в Каліфорнії

Новий об'єкт висотою в три метри був знайдений 2 грудня на вершині гори Пайн в місті Атаскадеро штату Каліфорнія. Наступного дня моноліт був знищений вандалами. Його походження залишилося невідомим, проте журналісти не сумніваються - це чийсь творчий проект.

Моноліт у Великобританії

Черговий моноліт з блискучою поверхнею виявив на британському острові Уайт місцевий житель на прогулянці з собакою 7 грудня. Цей об'єкт має незвичайну плоску форму з розрізом посередині. Пізніше походження цього предмета, а також інших обелісків, було розкрито. Їх виробляє на замовлення американська творча група The Most Famous Artist. Один моноліт художники продають за 45 тисяч доларів.

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Автор: Катерина Пулатова