За даними ЗМІ, пенсіонерка після перегляду новин зробила висновок про нібито військовий напад загарбників.

У селі Вознесенське Золотоніського району Черкаської області 62-річна жінка вирішила сховатися у 20-метровій криниці після того, як надивилася жахливих новин.

Про це повідомляє місцеве видання Золотоноша City.

Повідомлення про інцидент до рятувальників Золотоніської, 8 Державно пожежної-рятувальної частини надійшло 2 червня, близько 18:00. Вони виявили пенсіонерку живою і при тямі та відразу викликали бригаду медиків. Діставати жінку з криниці допомагали сусіди. За їх словами, сільчанка пробула у криниці понад добу.

«Очевидно, приводом для свідомої хованки стали телевізійні новини, після яких пенсіонерка зробила висновок про військовий напад загарбників. Вона зібрала у сумку нехитрий пожиток: подушку, деякі речі, ще й печива прихопила», - повідомляє Золотоноша City.

Рятувальники дістали жінку та передали бригаді швидкої допомоги. За інформацією медиків, у жінки виявили перелом лівого бедра та правої гомілки. З цими травмами пенсіонерку транспортували до Золотоніської багатопрофільної лікарні.

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Автор: Денис Прядко