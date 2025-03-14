Місцева влада не знає, як захистити і людей, і тварин.

Мешканці одного з районів графства Ланкашир, що на північному заході Англії, скаржаться на отари овець, які спричиняють хаос на дорогах та приватних територіях.

Як передає Mirror, вівці збираються в отари до 20 голів та заходять на території приватних володінь. Розлючені люди невдоволені тим, що тварини заважають руху транспорту і пасуться на рослинах у їхніх садах. Представник округу Хілі Шах Вазір сказав, шо з наближенням тепла ця проблема лише загострюється, тому фермери мають краще захищати своїх тварин:

"Це створює величезну проблему для мешканців цього району. Це триває вже багато-багато місяців - з початку 2024 року. Вівці створюють потенційну небезпеку для автомобілістів. Це небезпека для життя овець і людей".

Місцева рада разом із рейнджером намагалася знайти прогалини в огорожах навколо полів та закликала фермерів пильно стежити за своїми отарами, однак навіть залучення поліції не допомогло знайти рішення.

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