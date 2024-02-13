Дикі хижаки вже вбили чимало собак у селах навколо Ужгорода.

На Закарпатті мешканці сіл неподалік Ужгорода скаржаться на справжнє нашестя вовків. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Закарпатці кажуть, що хижаки приходять в села цілими зграями посеред ночі. Їхніми жертвами за останній час стало чимало домашніх собак: лише на одній вулиці села вовки вбили з десяток.

"Від мого 50-кілограмового собаки лишилася одна кісточка", – скаржиться чоловік на ім’я В’ячеслав, показуючи журналістам місце загибелі свого пса.

Однак селян більше турбує навіть не це, а та обставина, що вовки можуть становити загрозу для дітей, які ходять сільською дорогою до школи. На певних ділянках цієї дороги малечу буде просто нікому захистити, якщо раптом нападуть хижаки.

Ймовірно, чисельне зростання вовчої популяції пов’язано із забороною полювання на них, яку запровадили після повномасштабного російського вторгнення, кажуть місцеві. Через цю ж причину вовки стали менше боятися людей.

Більше деталей в сюжеті ТСН:

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Як писав УНІАН, в Нижньодністровському національному природному парку на Одещині оголошено карантин, через виявлення смертельного пташиного вірусу. За останні кілька днів там зафіксовані непоодинокі випадки загибелі лебедів на водоймах Нижнього Дністра.

Також ми розповідали, що чорнобильські вовки-мутанти розвинули стійкість до раку. Хижаки в Чорнобилі піддаються впливу радіації, що викликає рак. Однак дослідники виявили, що частина їхньої генетичної інформації є стійкою до онкології.

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