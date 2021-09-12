У столиці правоохоронці намагалися зловити чоловіка на іномарці, який без вагомої причини почав втікати, з'ясували журналісти.

У ніч на неділю, 12 вересня, в центрі Києва – на бульварі Лесі Українки, водій на BMW виїхав на смугу, призначену для громадського транспорту.

Патрульні поліцейські вирішили зупинити іномарку. Водій почав тікати від правоохоронців, йдеться в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Іномарка повернула на вул. Академіка Філатова, а там на великій швидкості налетіла відразу на трьох лежачих поліцейських й майже "втратила" колесо.

"...Так він (водій – Ред.) доїхав до Дружби Народів, де його вже чекали правоохоронці", – йдеться у повідомленні.

За кермом BMW був чоловік, 1996 року народження.

"Чому тікав водій... – незрозуміло – може, намагався таким чином справити враження на свою супутницю?" – поставили питання на каналі.

Нагадаємо, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за порушення правил дорожнього руху – це ст. 286 Кримінального кодексу. Максимальне покарання за таке правопорушення – десять років позбавлення волі й заборона на водіння особистого транспорту на термін до трьох років.

Раніше в Києві сталася курйозна ДТП – в Голосіївському районі в ніч на 12 вересня водій таксі віз пасажирку, заснув і потрапив в аварію. Машина таксі перекинулася на свій дах, обійшлося без жертв.

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Автор: Екатерина Присяжнюк