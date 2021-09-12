Курйозна ДТП в Києві сталася вночі в Голосіївському районі, дізналися журналісти.

У Голосіївському районі Києва в ніч на неділю, 12 вересня, сталася аварія за участю автомобіля таксі. Водій віз пасажирку, заснув і потрапив в аварію.

Авто перекинулося на дах, ніхто не загинув, йдеться на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

За його даними, курйозна ДТП в Києві сталася на вул. Голосіївській.

"Таксист заснув за кермом... з пасажиркою... Всі живі... На місці працювали поліція й медики", – наголошується у повідомленні.

Раніше журналісти дізналися про ще один інцидент в Києві за участю водія таксі. У мережі з'явилася інформація, що біля готелю "Президент" таксист штовхнув і вдарив одну з італійок-пасажирок. За відомостями очевидиці, постраждала була похилого віку.

Очевидиця стверджувала, що від удару з жінки злетіли окуляри, і водій почав їх "забивати" ногами.

Таксист нібито намагався домовитися з очевидицею про те, щоб вона нікому не розповідала про побачене. Пізніше чоловік нібито вибачився перед пасажирками.

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Автор: Екатерина Присяжнюк