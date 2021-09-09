Можливо, у столиці вирішили "відірватися" чоловіки з Кавказу, з'ясували журналісти.

У Києві іноземці влаштували їзду тротуарами, їм вирішили перешкодити небайдужі громадяни й перекрили дорогу. Між гостями столиці та пішоходами розгорівся конфлікт та сталася бійка. Є затримані й потерпілі.

Зловмисників затримали правоохоронці за адресою проспект Перемоги, 7, повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний" у середу пізно ввечері, 8 вересня.

Журналісти дізналися, що зловмисники пересувалися на трьох автомобілях. Одне авто було на місці затримання, а ще за одним поїхали поліцейські. Доля третьої машини невідома.

"…гості столиці, з Кавказу, ймовірно, їхали по тротуару…, громадяни перекрили їм дорогу, виникла бійка, накинулись на двох чоловік десять, на трьох машинах, двоє вже затримані… є потерпілі", – з’ясували на місці затримання.

Відео з місця затримання іноземців у Києві

Нагадаємо, 4 липня в Києві вранці на Контрактовій площі сталася масова бійка. У бійці брали участь близько десяти осіб. На місці події не бачили співробітників поліції.

За словами нібито учасника надзвичайної події, масова бійка розпочалася після того, як на нього просто так напав невідомий.

Автор: Екатерина Присяжнюк