Постамент пустував з 2014 року - саме тоді з нього зняли Леніна.

Жителі села Осипенко Бердянського району Запорізької області знайшли заміну пам'ятнику Володимиру Леніну. Його постамент пустував з 2014 року.

Як пише місцевий сайт "Вместе", люди вирішили встановити статую Ісусу Христу. Таку ідею подали парафіяни місцевого храму, пізніше до збору коштів доєдналися інші жителі села. Всього було зібрано 25 тисяч гривень - за ці гроші виготовили і встановили статую Ісуса.

Читайте такожУ Києві з'явився платний Ленін, але поліція" бізнес " не підтримала (фото)

У майбутньому місце навколо статуї хочуть облагородити і встановити там пам'ятну дошку. За словами жителів села, Новий пам'ятник підкреслить духовну історію краю. Колишня назва села Осипенко - Новоспасівка, на честь православного свята, а засноване воно було на початку 19 століття на місці старих козацьких хуторів біля річки Берди.

Декомунізація в Україні: що відомо

У травні 2015 року в Україні почалася декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології.

За чотири роки в рамках декомунізації демонтували 2,5 тисячі пам'ятників і пам'ятних знаків, які пропагували тоталітарний режим.

У жовтні перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і ще ряд народних депутатів зареєстрували в парламенті законопроект "про десовєтизацію законодавства України" (№4284).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован