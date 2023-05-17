Ймовірно, птахи захищають своїх пташенят.

В Одесі за останні дні сталося кілька випадків, коли ворони нападали на людей. Випадки нападів цих птахів на перехожих раніше фіксували й в інших містах України, зокрема, Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, інциденти відбуваються у різних районах міста. Один із найяскравіших випадків мав місце в районі вулиці Літакової – поблизу школи №45. Там дуже великий птах напав на жінку з дитиною. Люди, які стали очевидцями того, що відбувається, зафіксували це на відео та оприлюднили у місцевих Telegram-каналах.

На ньому літня одеситка намагається прикрити собою дівчинку, а в цей час птах різко пікірує вниз і вдаряє жінку дзьобом у голову. Перехожі намагаються відігнати пернатого агресора, але той не дуже звертає на це увагу. За словами очевидців, потерпілій пробито голову. Аналогічну травму отримав чоловік в іншій частині Одеси – відповідне фото також потрапило до соцмережі.

Відео дня

Також великі ворони напали на чоловіка, який просто йшов вулицею. На відео потрапило, як він прискорює крок, а птахи його буквально переслідують.

"Під роздачу" мало не потрапив і кореспондент УНІАН, коли минулими вихідними в центрі міста ненадовго сів на лавку, що стояла під великим деревом. З гучним карканням вороняча пара почала навертати кола над головою, але швидко ретирувалася при гуркоті мопеда, що проїжджав повз.

Чому птахи нападають на людей і що робити - пояснення

За словами орнітологів, ворони стають агресивними, якщо бачать людей поблизу свого гнізда. Птахи відчувають загрозу, яку ми можемо нести пташенятам, і кидаються на захист. Не виключено, що десь у траві лежить дитинча, що випало з гнізда. Як стверджують орнітологи, рятувати його не варто поспішати – ворони надзвичайно розумні та, як правило, дітей не кидають.

Виходячи з того, що їхні гнізда в Одесі – не рідкість, городяни зараз спостерігають "витрати" воронячого піклування про своїх малюків.

Кажуть, цей період треба перетерпіти, а потрапивши під "наліт" голосно крикнути, ляснути в долоні або почати свистіти – пернаті бояться різких гучних звуків.

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