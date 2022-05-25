Так звані міліціонери "ЛНР" показали "операцію" нібито на Сєвєродонецькому напрямку.

"Народна міліція ЛНР" показала екшн з "передової". У сюжеті, нібито знятому на Сєвєродонецькому напрямку, продемонстрували процес штурму будівлі, яка виявилася пустою.

Ролик з'явився у мережі.

Монотонний закадровий голосив переконує, що відео знято під час штурму одного з населений пунктів, який провели "міліціонери". Бойовики нібито вибили "українських нацистів" з будівлі та остаточно захопили населений пункт.

Глядачам показали декілька кадрів власне "штурму", на яких бойовики не надто переконливо імітують бойові дії та обстрілюють пусті будівлі. Очевидно, що позицій українських військових не було поблизу. Про це свідчить те, що оператор навіть не намагається сховатися від вогню у відповідь, та й самого вогню у відповідь не чути.

Нагадаємо, що окупанти зняли безліч постановочних роликів в Україні. Найчастіше свій "режисерський талант" демонстрували ТікТок-війська Рамзана Кадирова. Схоже, "міліціонери ЛНР" перевершили навіть їх.

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