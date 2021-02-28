У Каліфорнії пластичний хірург Скотт Грін підключився до онлайн-засідання суду через сервіс відеоконференцій Zoom прямо з операційної.
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Раніше лікар порушив правила дорожнього руху, його справу розглядає Верховний суд Сакраменто. Засідання через пандемію COVID-19 вирішили провести віддалено. Коли Грін підключився до нього, інші учасники слухань побачили, що він в хірургічному халаті та масці, а на тлі були чутні гудки медичного обладнання.
Секретар запитав, Чи не в операційній лікар. Грін відповів, що так. Після цього лікарю нагадали, що слухання транслюються в прямому ефірі, оскільки мають бути відкриті для публіки. Хірург заявив, що розуміє це, і, судячи з усього, продовжив оперувати пацієнта. Коли на засіданні з'явився суддя, він почав побоюватися за здоров'я людини. Грін запевнив його, що слухання можна продовжити, тому що з ним в операційній знаходиться інший хірург, проте суд переніс розгляд.
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