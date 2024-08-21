117-річна іспанка пережила дві світові війни та коронавірус.

Найстаріша жінка у світі, жителька Іспанії Марія Браньяс Морера, яка стала рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса, померла у 117 років. До самої смерті іспанка займалася спортом і була при здоровому глузді.

Сумну звістку повідомили її рідні на сторінці Марії у Twitter. Варто вказати, що довгожителька активно вела соцмережі і в неї було 18 тисяч підписників. Смерть Морера наступила уві сні, повідомили родичі.

"Від нас пішла Марія Браньяс. Вона померла, як і хотіла: уві сні, спокійно і без болю", – написали близькі жінки.

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Як пише Daily Mail, останні 20 років іспанці жила у спеціалізованому будинку для людей похилого віку в містечку Улот. Працівники закладу завжди позитивно відгукувалися про жінку. Вона, за їхніми словами, до останніх днів була активною та була в доброму гуморі. Однак днями Марія опублікувала допис, в якому поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

"Я відчуваю слабкість. Час настає. Не плачте, я не люблю сліз. А головне не страждайте через мене. Ви знаєте мене, куди б я не пішла, я буду щаслива", – вказала довгожителька у своєму останньому повідомленні.

За життя іспанка пережила чуму, Першу та Другу світові війни, іспанський грип, громадянську війну та пандемію коронавірусу. Попри це, жінка завжди була на позитиві та насолоджувалася життям. Вона грала на фортепіано, читала газети та щодня робила зарядку.

"У неї була абсолютно ясна голова. Вона з вражаючою чіткістю згадувала події, коли їй було всього чотири роки, і у неї не було жодного серцево-судинного захворювання, характерного для людей похилого віку", – висловився про Мореру її лікар.

Перед смертю найстаріша людина у світі розкрила секрет свого довголіття. Вона наголошувала, що потрібно триматися подалі від токсичних та злих людей, зберігати спокій, а також мати баланс у всіх сферах життя.

До слова, довгожителька була у шлюбі з каталонським лікарем Жоан Море, але чоловік помер на 46 років раніше за дружину. Після смерті в Марії залишилося 3 дітей, 11 онуків та 13 правнуків.

Нагадаємо, раніше лікар назвала 5 продуктів, які треба їсти, якщо хочете стати довгожителем.

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