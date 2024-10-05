У столиці цієї маленької країни живе трохи більше ніж 4 тис. осіб.

Займаючи пагорб на півночі Італії, Сан-Марино є першокласним місцем для осіннього відпочинку, особливо якщо у вас є мета уникнути натовпів туристів.

Що робить Сан-Марино особливим

Це найстаріша країна у світі, яка практично не змінювалася протягом 17 століть;

Це найстаріша конституційна республіка в Європі;

Офіційна мова - італійська;

Сама республіка повністю оточена італійським регіоном Емілія-Романья;

Площа країни становить 61,2 кв. милі, що становить одну третину площі Вашингтона;

Найвища вершина, Монте-Тітано, височіє на 2457 футів над рівнем моря;

Населення становить 33 660 осіб.

У найвищій точці Сан-Марино, недалеко від Монте-Тітано, ви знайдете місто Сан-Марино - столицю мікродержави. Це невелике містечко, в якому живе 4061 мешканець, характеризується вузькими брукованими вуличками без автомобілів і середньовічними оселями, пише Traveloffpath.

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Місто оточене вершинами з вежами, найвідоміша з яких - Гуаїта, збудована ще в XI столітті. Саме вона вважається візитною карткою столиці.

За нею йде Cesta, найкращий оглядовий майданчик як у столиці, так і в країні, а також національний музей, що демонструє багату колекцію середньовічної зброї, і найменш відвідуваний Montale, який нині закритий для туристів.

Чому осінь - ідеальний час для відвідування Сан-Марино

Сан-Марино - доволі спекотна країна, де немає жодного моря, тому в розпал літа там буде некомфортно. Влітку температура там сягає 32 С і вище.

Набагато краще вирушити туди восени, коли середня денна температура становить набагато приємніші 20 С, і пекуче сонце не забиратиме сили.

Знову ж таки, куди б ви не пішли в Сан-Марино, скрізь є підйоми, а джерела води обмежені, якщо взагалі існують: навіть у несезон тримайте при собі пляшку води та візьміть із собою пару закусок, перш ніж вирушити на підкорення вершин.

Що подивитися за межами столиці

Поза межами столиці туристи відвідують Догану, де можна купити сувеніри за низькими цінами і недорого пообідати, потрібно лише знайти всіяну ресторанами вулицю Віа делла Репуббліка.

Борго Маджоре, де розташований найбільший відкритий ринок Сан-Марино, також варто відвідати.

А в місті Серравалле туристи можуть насититися середньовічним колоритом. Там є знаменитий замок і чарівні площі, які восени небагатолюдні.

Насправді, Сан-Марино досі залишається не найпопулярнішою країною серед туристів. А ті, хто їздять у країну, - здебільшого італійці. Щороку Сан-Марино відвідують лише 300 тис. іноземний туристів.

Інші новини туризму

Старе місто Люксембургу 1994 року стало об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сама мікродержава ще не відкрита більшістю туристів, але в ній так багато можна побачити. Прогулянка столицею країни приведе туристів до одного з найбільш вражаючих місць, таких як Корніш, який вважається "найкрасивішим балконом Європи".

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