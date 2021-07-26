Українці знову можуть подорожувати до Португалії, Фінляндії та Швеції.

З 26 липня 2021 року одразу три європейські країни відкрили кордони для українських туристів.

Щоправда, в'їхати до цих країн українці можуть лише за певних умов. При цьому умови в'їзду можуть бути змінені в будь-який момент, залежно від ситуації з коронавірусом.

Умови в'їзду до Португалії

Зокрема, українцям тимчасово дозволили в'їзд на континентальну частину Португалії - з півночі 26 липня до 23:59 8 серпня за наступних умов:

негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду;

швидкий тест на антитіла до COVID-19 (TRAg), зроблений не більше ніж за 48 годин.

при наявності COVID-сертифіката, виданого в будь-якій країні ЄС.

До цього українці могли відвідувати лише португальську Мадейру.

Умови в'їзду до Фінляндії

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Водночас Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації. В'їжджати у Фінляндію можуть і щеплені індійською вакциною CoviShield і китайською CoronaVac, хоча ці препарати поки офіційно не схвалені в ЄС.

Умови в'їзду до Швеції

Також відсьогодні українці можуть подорожувати до Швеції з туристичною метою.

Щоб потрапити до країни, необхідно надати один з двох документів:

негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зданий за 48 годин до в'їзду (не поширюється на мандрівників, які в'їжджають з Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії);

сертифікат про вакцинацію, правда, зараз визнаються тільки ті, які були видані в країнах Євросоюзу, Європейської економічної зони (Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн), Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії або Ватикані.

Як повідомляв УНІАН, вже з 27 липня Іспанія відкриває кордони для українців.

Автор: Марина Григоренко