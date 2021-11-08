Американець заявив, що його в США "звинувачують у шести справах".

Американець Еван Ньюман, який брав участь у січневому штурмі Капітолію, попросив політичний притулок у Білорусі.

У США відносно нього порушено шість кримінальних справ, повідомляє Радіо Свобода.

Американець приїхав до Європи: спочатку він був в Італії, потім переїхав до Швейцарії, а потім чотири місяці жив в Україні.

Американець назвав те, що відбувається з ним "політичним переслідуванням". Він заявив, що в Україні його нібито почала переслідувати СБУ і він вирішив тікати в Білорусь. Після цього при перетині кордону його затримали білоруські прикордонники.

ЗМІ повідомляють, що Еван Ньюман родом з Каліфорнії, одружений і має двох дітей. У США його підозрюють у нападі, опорі, створенні перешкод співробітникам поліції, а також перешкоджанні правоохоронним органам під час цивільних заворушень, насильницькому вторгненні і незаконних діях в будівлі Капітолію.

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Штурм Капітолію

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

У зв'язку із штурмом Капітолію було заарештовано понад 100 осіб.

Автор: Олег Давигора