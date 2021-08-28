Правоохоронці заявляють, що він навмисно підбурював своїх прихильників до штурму.

Семеро поліцейських, які охороняли будівлю Капітолію під час її штурму 6 січня, подали позов проти екс-президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Голос Америки.

Поліцейські покладають на Трампа і більше десятка американських політиків і організацій відповідальність за те, що натовп 6 січня пішов на штурм Капітолію.

У позові вони звинувачують американських політиків в спробі використовувати "силу, залякування і погрози", щоб перешкодити затвердженню результатів голосування на президентських виборах в США.

За їх словами, правоохоронці постраждали від сльозогінного газу, який використовували протестувальники, а також зазнали образ.

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Штурм Капітолію

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

У зв'язку із штурмом Капітолію було заарештовано понад 100 осіб.

Автор: Олег Давигора