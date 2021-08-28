Семеро поліцейських, які охороняли будівлю Капітолію під час її штурму 6 січня, подали позов проти екс-президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Голос Америки.
Поліцейські покладають на Трампа і більше десятка американських політиків і організацій відповідальність за те, що натовп 6 січня пішов на штурм Капітолію.
У позові вони звинувачують американських політиків в спробі використовувати "силу, залякування і погрози", щоб перешкодити затвердженню результатів голосування на президентських виборах в США.
За їх словами, правоохоронці постраждали від сльозогінного газу, який використовували протестувальники, а також зазнали образ.
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Штурм Капітолію
6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.
Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.
У зв'язку із штурмом Капітолію було заарештовано понад 100 осіб.