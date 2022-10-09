У супермаркетах міста одна людина може придбати не більше 3 кілограм окремих товарів.

У Сімферополі ввели обмеження на придбання окремих товарів. Рис, гречку і цукор в супермаркетах продають з умовою не більше трьох кілограм одному покупцеві. Таке правило ввели після вибуху на Кримському мосту.

Відповідною інформацією та фото, що підтверджує обмеження, поділилося видання "Крим.Реалії".

Правило діє в супермаркетах "Яблуко" і "ПУД". Воно поширюється на гречку, рис і цукор. Інших продовольчих товарів обмеження не торкнулися.

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Журналісти запитали про введену міру касира в одному з супермаркетів. За її словами, правило діятиме тимчасово, і його ввели після вибуху на Кримському мосту. В результаті інциденту жителі тимчасово окупованого півострова почали панікувати і масово купувати цукор, крупи, сірники і алкоголь.

Наслідки вибуху на Кримському мосту: основна інформація

Вранці 8 жовтня на мосту виникла сильна пожежа. Завдяки фото та відео з місця події стало відомо, що обвалилися два автомобільні прольоти та пошкоджена залізнична гілка.

У Росії причиною руйнувань назвали вибух вантажівки. А джерело УНІАН у правоохоронних органах розповіло, що це спецоперація СБУ.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, Путін перекладе провину за обвал Кримського мосту на Міноборони РФ. Після вибуху російські військові блогери стали активніше критикувати президента, тому йому потрібно знайти винуватців.

У британській розвідці стверджують, що і без того обмежені здатності Росії постачати своє угруповання ресурсами на тимчасово окупованих південних територіях України знизяться ще сильніше.

Полковник у запасі та військовий пілот-інструктор Роман Світан спрогнозував повне знищення Кримського мосту. Це дозволить створити "котел" на території півострова.

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