Машина використовувалася для підвезення снарядів.

Під Бахмутом тривають активні битви, в яких бійці ЗСУ знищують окупантів. Воїни 45-ї окремої артилеристської бригади Збройних сил підірвали ворожу БМП та польовий склад боєприпасів.

Відео з нанесенням ударів по рашистах опублікував прес-центр підрозділу на офіційному YouTube-каналі. У ролику демонструється, як ворожа БМП рухалася по дорозі. Вона підвозила боєприпаси до польового складу окупантів.

Бійці 45-ї бригади помітили машину за допомогою розвідувального дрона. Це дозволило артилеристам завдати прицільного удару. А після цього бійці знищили польовий склад боєприпасів. На відео можна побачити, як детонують снаряди рашистів.

Відео дня

"Мінус бойова машина піхоти і польовий склад БК. Бахмутський напрямок! Бачимо ворога, як на долоні", — прокоментували воїни відео.

Ситуація в районі Бахмута: актуальна інформація

Окупанти продовжують штурмувати східну "фортецю". Рашисти прагнуть взяти місто під повний контроль, а українські захисники стримують ворожі атаки.

"Обстановка складна, противник концентрує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Однак несе серйозні втрати і не досягає стратегічного успіху", — прокоментував поточну ситуацію спікер східного угруповання військ Сергій Череватий.

Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 8 квітня, "вагнерівці" змогли просунутися до центру Бахмута. Ймовірно, вони захопили будівлю військової прокуратури.

Через весняне бездоріжжя добиратися в місто "дорогою життя" стало неймовірно важко. Проїхати може тільки спецтехніка, а застряють навіть броньовані автомобілі.

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