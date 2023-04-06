Аргумент у Соловйова як і раніше один.

Російський топ-пропагандист Володимир Соловйов закликав бомбити Київ та інші українські міста ядерною зброєю, щоб перешкодити ЗСУ почати контрнаступ.

У своєму вечірньому шоу "Повний контакт" Соловйов, обурюючись, поцікавився у російського командування, чого вони чекають. Пропагандист наляканий, що ЗСУ поставили за "мету знищення нашої країни".

"Навіщо ми чекаємо на контрнаступ? Використовувати тактичну ядерну зброю! Завдати ударів по місцях дислокації та розташування "центрів прийняття рішень" України. У чому проблема?" - запитав у глядачів ведучий.

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Далі Соловйов почав волати, що Росії не дозволяють застосувати ту саму ядерну зброю: "Для чого ви її розробляли? Ах, для стримування?! Ну що, стримали? Обстрілюють наші райони, наші міста, наші села...Так у нас не стратегічна зброя, так ми тактичною довбанемо!".

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Захід продовжує споряджати українську армію сучасною бронетехнікою і запасом боєприпасів до важких видів озброєння для весняного контрнаступу. Паралельно в країнах ЄС закінчує натівські навчання десяток тисяч українських солдатів, проходять інтенсивні тренування "Гвардії наступу" і на українських полігонах.

Водночас інші угруповання ЗСУ "зв'язали" весь наступальний потенціал РФ у боях за Донбас, переважно на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та Мар'їнському напрямках, на півдні, в тому числі в Криму, рашисти продовжують посилювати лінію оборони.

Українська сторона відмовляється говорити будь-які подробиці щодо контрнаступу з міркування нацбезпеки.

І хоча у США сумніваються, що Україні вдасться в ході весняного контрнаступу вигнати окупантів з усієї території, Київ не виключає деокупацію Криму, який РФ перетворила на суцільну військову базу.

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