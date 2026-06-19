Скільки насправді коштує година польоту легендарного бомбардувальника B-52

Експлуатація стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress обходиться Військово-повітряним силам США приблизно у 88 тисяч доларів за одну годину польоту. До цієї суми входять витрати на пальне, технічне обслуговування, ремонт та логістичне забезпечення літака, пише Wionews.
Однією з головних статей витрат є паливо. Оснащений вісьмома двигунами TF33, B-52 споживає близько 12,5 тисячі літрів авіаційного пального на годину польоту. Через це значна частина коштів витрачається саме на забезпечення роботи силової установки.
Попри високу вартість експлуатації, B-52 залишається найдешевшим важким бомбардувальником у складі американських ВПС. Для порівняння, година польоту бомбардувальників B-1 Lancer або малопомітного B-2 Spirit коштує понад 150 тисяч доларів.
Додаткові витрати пов’язані з віком літака. Перші B-52 надійшли на озброєння ще у 1950-х роках, тому підтримка їхньої льотної придатності потребує значних зусиль. За словами фахівців, після кожної години польоту технічний персонал витрачає десятки годин на перевірки та обслуговування машини.
Проблемою залишається й пошук запасних частин. Оскільки виробництво багатьох компонентів давно припинене, американські військові нерідко використовують деталі зі списаних літаків, які зберігаються на спеціальних авіаційних базах у пустелі Аризони.
Щоб скоротити витрати, Пентагон реалізує програму модернізації Commercial Engine Replacement Program (CERP). У її межах старі двигуни TF33 планують замінити сучасними Rolls-Royce F130. Очікується, що це дозволить зменшити споживання пального приблизно на 30%.
Наразі ВПС США мають 76 активних B-52. Попри мільярдні витрати на їх утримання, військове керівництво вважає літак незамінним завдяки його можливості перевозити до 31,7 тонни озброєння та виконувати стратегічні місії на великих відстанях.