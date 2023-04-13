Лише за 12 годин у штаті випало в 5 разів більше опадів, ніж зазвичай за місяць.

В американському штаті Флорида після проливного дощу почалася катастрофічна повінь. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, в одному з міст лише за 12 годин випало понад півметра опадів. Для порівняння: середньомісячна кількість опадів у квітні становить 89 мм, тому 500 мм лише за 12 годин - це більш ніж у п'ять разів більше середньої кількості опадів за місяць.

Історичні дощі змусили Національну метеорологічну службу США оголосити рідкісний надзвичайний стан про повені в Голлівуді та інших районах.

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Як повідомляється, через повінь багато людей опинилися заблокованими в своїх машинах і будинках, а вулицями плавали численні покинуті автомобілі.

Через історичну повінь довелося скасувати всі авіарейси і закрити аеропорти. Також місцева влада на два дні закрила школи.

В результаті стихії десятки тисяч людей залишилися без електрики.

Повінь в Туреччині - що відомо

В середині березня повінь сталася на південному сході Туреччини, який раніше постраждав від руйнівних землетрусів. В результаті проливних дощів затопленими виявились будинки та лікарні, а дітей відправили на вимушені канікули.

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