Це вже не перший "креативний" вирок одеського судді.

Малиновський районний суд Одеси засудив до прочитання дитячого роману Елінор Портер "Полліанна" обвинуваченого в побитті людини.

Про це повідомили в прес-службі суду.

Зокрема, суддя Олександр Гарський визнав винним 35-річного чоловіка у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Фігуранту призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (850 грн) і рекомендовано прочитати роман американської письменниця Елінор Портер "Полліанна", 1913 року.

У суді обвинувачений пояснив: 23 червня 2020 року його дружина попрямувала в одну зі шкіл Одеси для того, щоб влаштувати в школу їх дитину. Через деякий час вона подзвонила і повідомила, що її автомобіль подряпав якийсь чоловік, з яким у нього стався конфлікт. Почувши в трубку крики сторонніх людей і своїх малолітніх дітей, чоловік швидко приїхав на місце події, де побачив дружину і двох невідомих, що конфліктували з нею.

Зловмисник без жодного попередження підійшов до одного з них і вдарив його долонею в обличчя, від чого опонент впав на землю і пошкодив лікті.

Як зазначили у прес-службі, обвинувачений має вищу педагогічну освіту за спеціальністю фізичне виховання, працює директором приватної фірми, є батьком двох дітей (2013 та 2015 років народження).

З'ясовуючи обставини події, Гарський встановив: фігурант застосував фізичну силу майже інстинктивно, а конфліктна ситуація, в яку потрапила його дружина, - звичайне людське непорозуміння. При цьому, сам обвинувачений вважає, що деяким людям можна пояснити свою позицію тільки за допомогою сили. Суддя визнав таку поведінку образливою стосовно інших людей і шкідливою для суспільства в цілому. Фігуранту рекомендовано звернути увагу на власне ставлення до життя і приділити увагу своєму інтелектуальному розвитку. Йому рекомендовано прочитати вищеназваний роман, який хоча і є дитячим, але за змістом підходить всім дорослим. Зокрема, в силу того, що, на думку Гарського, цей твір здатний навчити дорослих радіти дрібницям, бути добрішими і щасливішими незалежно від складних життєвих обставин.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року суддя Малиновського райсуду Одеси Олександр Гарський засудив двох фігурантів справи про крадіжку до умовного терміну, а також прочитання книг Марка Твена, Джека Лондона та віршів Тараса Шевченка. Це стало прецедентом у судовій практиці України. У листопаді Гарський засудив іншого злодія до умовного терміну, а також - до прочитання твору Льва Толстого і віршів Івана Франка.