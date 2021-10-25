Молодики вкрали дві магнітоли з авто і залишили на місці злочину наплічник зі своїми документами.

В Одесі суддя Малиновського районного суду Олександр Гарський покарав двох злодюжок читанням творів Тараса Шевченка, Марка Твена і Джека Лондона.

Відповідний вирок розміщений у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

В мотивувальній частині вироку сказано, що обоє обвинувачуваних в січні поточного року проникли на штрафмайданчик для автомобілів і викрали із двох машин автомагнітоли. Злодіїв помітили охоронці штрафмайданчика. Тоді зловмисники почали втікати, залишивши наплічники з вкраденими речами, але згодом один з них вирішив повернутися, оскільки в покинутому наплічнику були також документи. Після цього обох затримали поліцейські.

Обґрунтовуючи покарання, суддя Гарський взяв до уваги біографії обвинувачуваних.

Як сказано у вироку, один з них, 23-річний молодик виріс в інтернаті без батьків, при цьому мати не знав, а батько жив своїм життям, створивши нову сім`ю. У 2019 році закінчив професійний аграрний ліцей і здобув професію тракториста. Як сирота отримав від райради кошти на придбання свого житла. Відповідно йому надали будинок у селі за адресою, де він і проживає. Своїми руками здійснює ремонт та будівельні роботи у будинку. Додатково у селі працює різноробом.

Інший - 19-річний - одружений, виховує дитину, має лише неповну середню освіту. Не навчався, оскільки одразу пішов працювати. У теперішній час працює різноробом і забезпечує свою родину. Виріс в сім’ї з матір`ю та вітчимом, трьома молодшими братами. Рідний батько загинув, коли йому було 6 років.

Даючи оцінку особистості обох обвинувачених, суддя дійшов висновку, "що вони не є особами, суспільно небезпечними, які здатні на системне вчинення кримінальних правопорушень проти власності, що вони фактично за своїм розвитком, ще неповнолітні діти, хоча і мають відповідний вік". Зокрема, суддя звернув увагу, що обвинувачені взяли з собою на місце злочину паспорти та інші документи.

Читайте такожВ Одесі чоловіки придумали, як незвичайним способом наживатися на елітних автозеркалах, і поплатилися (фото, відео)Також у вироку сказано, що 23-річному обвинувачуваному не заплатили на будівництві, де він працював до вчинення крадіжки, й тому він не мав грошей, щоб дістатися додому. Відповідно, не отримавши кошти, молодик вирішив вдатися до крадіжки.

Крім того, суддя зауважив, що обоє обвинувачуваних ніколи не читали книжок, і дійшов висновку, що читання допоможе позитивно вплине на обох злодюжок.

У резолютивній частині вироку суддя визнав обох винними у крадіжці, призначив їм умовні терміни покарання - 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном в 1 рік.

Також суд зобов’язав їх прочитати вірш Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі…", романи "Пригоди Тома Сойєра", "Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена та "Біле Ікло" Джека Лондона.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що цього року в Одесі з будівлі суду з-під конвою втік підозрюваний у крадіжці.

Автор: Дмитро Хилюк