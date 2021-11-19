Зловмисник вкрав у знайомого мобільний телефон та 50 гривень.

В Одесі винесли "книжковий вирок". Малиновський районний суд засудив обвинуваченого у крадіжці чоловіка до умовного терміну, а також зловмисник має збагатитися духовно. Він зобов'язаний прочитати твір Льва Толстого та вірш Івана Франка.

Про це повідомили у прес-службі суду.

Відповідне рішення ухвалив суддя Олександр Гарський, який у жовтні виніс схожий вирок двом хлопцям, затриманим за спробу крадіжки магнітол з автомобілів.

Як зазначили у прес-службі, цього разу визнано винним у крадіжці з проникненням у житло (ч. 3 ст. 185 ККУ) 26-річного чоловіка, який пізно ввечері 21 липня проник у квартиру знайомого, вкрав мобільний телефон і купюру номіналом 50 грн. Потерпілому завдано збитків у розмірі 903,33 грн.

Читайте такожВ Одесі пожежники дорогою на виклик протаранили кіоск: момент потрапив на відеоОбвинувачений свою провину визнав. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік. На нього покладено низку обов'язків, а також вимогу – прочитати трилогію повістей Льва Толстого "Дитинство. Отроцтво. Юність" (1852-1857 роки) та вірш Івана Франка "Строфи".

При цьому Гарський, аргументуючи вирок, пояснив, що судом надана оцінка не окремому вчинку обвинуваченого, а його особистості. Суддя встановив, що чоловік фактично виховувався батьком, оскільки мати пішла з сім'ї, коли фігурант був малолітньою дитиною. Обвинувачений створив свою сім'ю, є батьком дитини, 2019 р.н. Крім того, дружина обвинуваченого має дитину від першого шлюбу, яку вони спільно виховують.

Батьки розійшлися, коли обвинуваченому було три роки. Враховуючи переїзд матері й той факт, що вона створила іншу сім'ю, він у першому класі, протягом навчального року, навчався одразу у декількох школах, у різних населених пунктах. Протягом цього часу він майже постійно перебував на вулиці, не навчався, займався бродяжництвом, оскільки ні мати, ні батько не контролювали його перебування у школі. На вулиці його виявили чужі люди та віддали до притулку.

"Відповідно, з 1-го класу по 5-й обвинувачений фактично не навчався, закінчив тільки 9 класів і одразу почав працювати, оскільки вступити до технікуму не зміг через погані оцінки", - повідомили у прес-службі.

У вироку зазначається, що ці обставини свідчать про відсутність батьківської уваги та піклування, а також невиконання батьківських обов'язків щодо навчання та виховання. Також батьки не врахували, що факт зміни місця навчання для маленької дитини – велика психологічна травма, дорослі зневажили його цінності та інше.

При дослідженні особи обвинуваченого судом також встановлено, що він за все своє життя майже нічого не прочитав, а в ході судового засідання читав по складах.

Читайте також"Опікове" селфі: в Одесі підліток серйозно постраждав на залізниціГарський вважає, що фігуранту буде корисним прочитати вищеназвані книги. Зокрема, у трилогії Толстого описується пошук відповіді на питання про те, "як чисте безпосереднє створіння може перетворитися на марнославну порочну людину". Прочитання вірша Франка, на думку судді, досить широко розкриває зміст життя кожної людини й показує, як залишитися високоморальною особистістю.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні суддя Малиновського райсуду Одеси Олександр Гарський засудив двох фігурантів справи про крадіжку до умовного терміну, а також прочитання книг Марка Твена, Джека Лондона і віршів Тараса Шевченка. Це стало прецедентом у судовій практиці України.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова