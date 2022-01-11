Британцям дали "10 простих і ефективних" порад, як "залишитися в теплі, не розпалюючи батареї", і як тримати платіжки під контролем.

У Великобританії один із найбільших постачальників енергії Ovo Energy розіслав споживачам лінк на блог із порадами, як зекономити енергію, заощадити на платежах і не змерзнути цієї зими. Серед цих порад було "пригорнутися до своїх домашніх улюбленців та тих, кого ви любите".

Як пише ВВС, британцям дали "10 простих і ефективних" порад, як "залишитися в теплі, не розпалюючи батареї", і як тримати платіжки під контролем. Серед цих порад - накинути додаткового светрика, пострибати, прибрати будинок, влаштувати змагання для дітей, хто найдовше втримає обруч.

Крім того, разом із порадою не створювати протягів, споживачів також заохочували використовувати "додаткове тепло" - залишати духовку відкритою після того, як завершили щось готувати, або ж "притулитися до домашніх улюбленців та тих, кого ви любите, щоб бути у затишку".

Коментуючи ці поради для Financial Times голова економічного комітету британського парламенту Даррен Джонс назвав їх "нетактовними".

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"У такий важкий час для багатьох родин, коли вам кажуть накинути светрика, а не додати тепла у батареї, якщо не можете собі цього дозволити, це просто обурливо", - заявив депутат.

Після цього у компанії були змушені вибачитися перед споживачами. У коментарі для ВВС в Ovo Energy повідомили, що прибрали з сайту скандальні поради і згодом оприлюднять нові - "змістовніші для споживачів" на тлі різкого зростання цифр у платіжках за електрику і тепло.

"Ми розуміємо, наскільки непростою буде ситуація для багатьох наших споживачів цього року", - заявили в компанії.

Зазначимо, як і у багатьох інших країнах світу, підприємства та побутові споживачі у Британії стикнулися із різким підвищенням тарифів на тепло та електрику - через зростання цін на газ. Ціни на газ побили рекорд у $2000 - через мороз, вітер і Газпром А це, своєю чергою, сталося через зростання попиту на газ та нафту в Азії, передусім в Китаї, відновлення економік після ковідних карантинних обмежень, а також через переважно безвітряну погоду, яка призвела до зменшення виробництва альтернативної енергії, зокрема, і в Європі.

За прогнозами, до квітня цього року цифри у платіжках британських споживачів можуть зрости на 50% або на 700 фунтів на рік.

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