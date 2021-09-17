Великобританія опинилася на порозі енергетичної кризи.

У Великобританії велика пожежа пошкодила основний ключовий силовий кабель, по якому країна отримує електроенергію з Франції.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

Читайте такожДля стандартної зими в Україні достатньо газу - "Оператор ГТС"Як йдеться в сюжеті, через пошкодження кабелю Великобританія опинилася на порозі енергетичної кризи.

На цей момент встановлено, що загоряння сталося на підстанції з британської сторони. Також встановлено, що через пожежу повністю вийшов з ладу один з двох кабелів, що проходять під Ла-Маншем.

За оцінками фахівців, замінити такий кабель і відновити постачання електроенергії раніше весни 2022 року не вдасться.

На цей момент ситуація така, що будь-яка нова аварія може залишити без світла мільйони британців.

Проблеми з електроенергією в Британії:

Раніше Британія зіткнулася з проблемою нестачі електроенергії та стрибком цін через безвітряну погоду, що різко скоротило вироблення вітряних електростанцій, що є для Британії одним з найважливіших джерел енергії.

Автор: Олена Коваленко