У Великобританії велика пожежа пошкодила основний ключовий силовий кабель, по якому країна отримує електроенергію з Франції.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.
Читайте такожДля стандартної зими в Україні достатньо газу - "Оператор ГТС"Як йдеться в сюжеті, через пошкодження кабелю Великобританія опинилася на порозі енергетичної кризи.
На цей момент встановлено, що загоряння сталося на підстанції з британської сторони. Також встановлено, що через пожежу повністю вийшов з ладу один з двох кабелів, що проходять під Ла-Маншем.
За оцінками фахівців, замінити такий кабель і відновити постачання електроенергії раніше весни 2022 року не вдасться.
На цей момент ситуація така, що будь-яка нова аварія може залишити без світла мільйони британців.
Проблеми з електроенергією в Британії:
Раніше Британія зіткнулася з проблемою нестачі електроенергії та стрибком цін через безвітряну погоду, що різко скоротило вироблення вітряних електростанцій, що є для Британії одним з найважливіших джерел енергії.