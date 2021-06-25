Перед змаганнями організатори зважували й вимірювали кожне яйце.

У Дніпрі пройшли змагання Ukraine Rocketry Challenge 2021. Понад 50 ракетомоделістів намагалися підняти на ракеті сире куряче яйце на висоту 250 метрів й повернути вантаж неушкодженим на землю.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу Дом.

17 команд з усієї України створили по спеціальній ракеті – спеціально для спусків у рамках змагань. Серед моделей журналісти помітили зменшену у 32 рази копію українсько-американської ракети «Альфа».

Ракетні двигуни учасники перед пуском заряджали порохом та збирали корпус.

За словами команди з Дніпра, до конкурсу вони готувалися кілька місяців.

Читайте такожУ Таїланді папуга проковтнув 21 діамант з намиста господарки (фото)«Якщо ось цю систему порівнювати з тими, у яких електронна начинка, то вона буде дуже проста. А так — досить складна», — розповів учасник дніпровської команди "Зеніт" Юрій Козак.

На борту кожної ракети встановлювали крихкий вантаж – куряче яйце, що мало імітувати космонавта. Завдання – повернути його на землю.

Перед змаганнями організатори зважували й вимірювали кожне яйце. Занадто великі чи важкі – відбраковували заради рівних умов для учасників.

За помилки командам нараховували штрафні бали. За пошкоджене яйце учасникам загрожувала дискваліфікація – у першому чи другому турі.

Щоб бережливо піднімати ракету, спортсмени враховували насамперед вітер.

Через помилки у першому турі дискваліфікували одразу чотири команди, ще кількох оштрафували на останньому етапі завдань. У фіналі кожне яйце оглядали на цілісність. Призовий фонд у розмірі 100 тисяч гривень розділили між собою команди з Шостки й Дніпра.

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Автор: Іван Бойко