Близько 27 співробітників державного видавництва отримали догану або були звільнені через ілюстрації.

Китай покарав понад два десятки чиновників системи освіти за серію малюнків у підручниках з математики, які, як показало розслідування, зображували дітей країни "потворними".

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство освіти заявило, що близько 27 співробітників державного видавництва отримали догану або були звільнені за ілюстрації, які "не відповідали основним вимогам морального виховання".

"Загальний стиль ілюстрацій не відповідає естетичним смакам публіки. Деякі проілюстровані персонажі потворні, демонструють поганий дух і стиль та не відображають позитивний образ дітей нашої країни", - заявили в Міністерстві.

Як повідомляється, в травні книги для початкової школи People's Education Press викликали бурю обурення в китайських соціальних мережах з приводу малюнків учнів з маленькими очима, які деякі назвали расистськими, явного зображення чоловічих геніталій на штанях хлопчиків і дітей в одязі з зірками і смужками, що було помічено як проамериканський одяг.

У травні найбільший видавець підручників видав публічні вибачення у своєму офіційному обліковому записі WeChat після того, як йому було наказано змінити дизайн своїх матеріалів на семестр, що починається у вересні.

У понеділок Міністерство освіти заявило, що видавець не зрозумів мети навчальних текстів. Він пообіцяв посилити лідерство Комуністичної партії над навчальними матеріалами, щоб вони "завжди дотримувалися правильного політичного напрямку і ціннісної орієнтації".

Як повідомляв УНІАН, китайська влада заборонила місцевим телеканалам показувати чоловіків із жіночною зовнішністю.