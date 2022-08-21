Це один з перших проектів, заявлених на рушії Unreal Engine 5.

На YouTube-каналі NVIDIA GeForce з'явилися свіжі демонстрації Black Myth: Wukong — красивої китайської гри в умовному жанрі Soulslike від студії Game Science. На відео глядачам показали свіжі геймплейні кадри і тривалу заставку.

Внутрішньоігровий ролик присвячений розмові між кількома жінками. Судячи з їх одягу і дому, вони з роду вельмож. Про що саме розмовляли персонажі, сказати неможливо, тому що демонстрації виконано китайською мовою.

А геймплейне відео присвятили здебільшого битвами. Користувачів чекають швидкі бої, де доведеться підлаштовуватися під кожного ворога — вчити патерни поведінки і атаки. На початку демонстрації присутня битва з великим синім демоном, який віддалено нагадує людину. Противник бив об землю, здійснював випади і стрибки, запускав хвилі від ударів і виконував кругові помахи руками.

Головний герой в бійці покладався на свій посох, швидкі атаки і ухилення. Він також викликав кількох клонів собі на допомогу. Цікаво, що в ролику не показується перемога над босом. Протагоніст в певний момент просто покинув поле битви. Зазвичай так можна робити тільки в сутичках з необов'язковими главгадами.

Black Myth: Wukong: що ще вдалося дізнатися з роликів

Головний герой зможе перетворюватися в різних істот для подорожей локаціями. У геймплейній демонстрації він літає у вигляді жука.

На місцевості розташовані вівтарі, які, судячи з усього, дають певні посилення при взаємодії.

У грі буде чотири комірки для броні і безліч допоміжних предметів. А для поповнення здоров'я використовується фляга, як в Dark Souls.

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