Подія сталася в Оболонському районі столиці.

В Оболонському районі Києва чоловік замінив лінолеум у ліфті будинку, а комунальники приписали цю заслугу собі.

Про це повідомляє спільнота "Киев Сейчас". Зокрема, ЖЕК закрив звернення та заявив, що саме його працівники замінили лінолеум.

Працівники керівної компанії подякували чоловіку "за небайдужість та підтримання під'їзду в задовільному стані". Водночас у ЖЕКу навіть не перепросили за своє оголошення про те, що нібито саме вони замінили лінолеум.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні в одній з кабін ліфта в будинку на вулиці Дніпровська Набережна в Києві замість встановлення зв'язку з диспетчером повісили ікони. "ОСББ вирішило замовити послуги зв'язку диспетчера з ліфтовою кабіною. Але замість цього підрядник встановив зв'язок з божими силами. Ми не знаємо, чи є зв'язок з оператором, але точно знаємо, що за ліфтом наглядає Боже око. Можливо, скоро такий зв'язок буде у всіх ліфтах Дарницького району?" – задалися питанням у підписі до фото, яке опублікували у Telegram-каналі "Говорять на Бессарабці".

Вказується, що ці ж підрядники обслуговують й інші ліфти у районі.

Автор: Віолетта Орлова