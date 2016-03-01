У несправних ліфтах Севастополя цілодобово звучить гімн Росії (відео)
Керуючі компанії в Севастополі вирішили прищепити любов до РФ городянам і тепер у під'їздах севастопольців постійно звучить гімн Росії з відкритих кабін ліфтів, які не працюють.
Про це кореспонденту «Новости Севастополя» стало відомо 29 лютого.
Не так давно повідомлялося, що не несправні ліфти через очікування прокурорської перевірки, так як були виявлені порушення в частині утримання ліфтового обладнання та експлуатації ліфтів.
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Таким чином, потрапляючи в під'їзд свого будинку, з відкритих дверей ліфта на першому поверсі цілодобово звучить гімн Росії. Таке нововведення діє далеко не скрізь, а лише в тих будинках, де ліфти обладнані звуковою системою оповіщення.
Варто відзначити, що раніше з динаміків в даних ліфтах музика грала найрізноманітніша, але далеко не завжди.
Повідомляється, що раніше були зупинені ліфти в будинках Севастополя, які пропрацювали більше 25-ти років. Також повідомлялося і про програму по заміні ліфтів, а також що роботу нововстановлених кабін зможуть оцінити самі севастопольці.