"Динозавр" надягнув ковзани та зробив кілька під’їздів на кризі у дворі житлового дому.

Невідомий у костюмі динозавра вирішив перетворити критичну ситуацію з ожеледицею в столиці на веселу пригоду.

Кумедне відео у Facebook розмістив киянин Олег Решетняк.

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Динозавр надягнув ковзани та зробив кілька під’їздів на кризі у дворі житлового дому. Під пісню Let it snow невідомий виконав віртуозні фігури на замерзлій доріжці.

Тим часом рятувальники попередили про введений жовтий рівень небезпечності у столиці та Україні через обледенілі тротуари й проїжджі частини. Громадян закликали пильнувати автомобільний рух, щоб уникнути чергових аварій.

Погіршення погодних умов в Україні: що відомо

Ускладнення погодних умов в Києві й області почалося 10 грудня в другій половині дня, коли почався дощ при мінусовій температурі (до 2 градусів морозу). Дощ миттєво замерзав, утворюючи крижану кірку. В результаті сталося обмерзання тротуарів і доріг. Через це в столиці сталися численні ДТП. Люди з офісів ледве змогли дістатися додому.

У Київській області через негоду обмежували рух вантажівок і автобусів на час обробки доріг сіллю.

Також ускладнення погодних умов спостерігалося в Рівненській, Тернопільській, Вінницькій і Хмельницькій областях.

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Автор: УНІАН