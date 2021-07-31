Українці миттю відреагували на "битву" НАБУ і СБУ за суддю Чауса.

У п’ятницю ввечері, 30 липня, стало відомо про затримання в одному з сіл Вінницької області колишнього судді Миколи Чауса. Поліція передала його Службі безпеки.

Вже невдовзі між НАБУ й СБУ відбулася справжня "битва", у ході якої співробітники національного бюро закликали спецслужбу повернути їм підозрюваного.

Українці уважно спостерігали за перебігом гостросюжетних подій і гучно висловилися у формі жартів та мемів у соцмережах.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня у Telegram-каналі з’явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Автор: Іван Бойко