Таким чином мешканці вирішили привернути увагу до поганого стану місцевих доріг.

Жителі Крижополя Вінницької області висадили у глибокій вибоїні посеред дороги кущ квітучих ірисів.

Таким чином люди хотіли привернути увагу комунальників до зруйнованого асфальту, йдеться в сюжеті ТСН. Проїжджаючі повз водії обережно обминали рослину. Деякі пригальмовували та фотографували квіти.

Відео й фото в мережі зібрали тисячі переглядів. Чимало користувачів захоплюються ідеєю, проте висловлюють невдоволення станом місцевих доріг.

"У деяких місцях потрібно садити магнолію або навіть дуб, щоб бачити, куди об'їхати", - зазначила одна з коментаторок у Facebook.

Ремонт доріг - актуальна проблема місцевої громади. Так, днями жителі вирішили розібратися ще з кількома ямами та засипали їх самостійно.

Крижопільська селищна рада своєю чергою відреагувала негативно. Сьогодні там заявили, що з таким "самоуправством" заради "хайпу" тепер буде розбиратися поліція.

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"Вчора спільнотами Крижопільської громади активно поширилось відео, де двоє жителів громади вирішили так собі хайпанути - на відео прославити себе і засипати сумішшю невідомого походження кілька вибоїн асфальтового покриття по вулиці О. Савченка. ... У відповідь хайпанути має й селищна рада - адже в діях жителів громади чітко виражені дії, які належати до самоуправства і для ремонту доріг є відповідні служби. Факт правопорушення зафіксований самими ж хайпувальниками, тому відділку поліції залишається тільки встановити особи порушників та винести відповідні постанови про адміністративне правопорушення", - йдеться в повідомленні на сторінці ради у Facebook.

Також місцева влада стверджує, що ремонт доріг відкладався через анулювання тендерів, але незабаром почнеться.

"Задля якісного проведення ремонтних робіт тендери, які вигравали компанії або підприємства, які негативно себе зарекомендували при попередніх ремонтах, анульовувались, що відобразилось на відстроченні як такого ремонту доріг. Станом на сьогодні Крижопільська селищна рада має тендери на стадії погодження по трьом об'єктам поточного ямкового ремонту дорожнього покриття. Відповідно вже найближчим часом будуть розпочаті роботи по ямковому ремонту дорожнього покриття найбільш важливих артерій містечка - по вулиці Залізної Дивізії смт Крижопіль, по вулиці Соборна смт Крижопіль та вулиці Героїв України смт Крижопіль, - пообіцяли сьогодні в селищній раді.

Тим часом користувачі соціальних мереж продовжують іронізувати над станом місцевих доріг.

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Автор: Катерина Комолова