Новий фонтан раптово забив у Львів. Недалеко від центру міста ввечері зірвало пожежний гідрант.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Струмінь під сильним тиском досягав майже триповерхового будинку - майже в сім метрів. Інцидент стався під час планового щорічного обстеження міських гідрантів.
Читайте такожУ Києві маршрутка весь день возила пасажирів з відкритими дверима (відео)Комунальники оригінально вийшли з ситуації, що склалася, і щоб не заливало будинки та автомобілі просто накрили гідрант кришкою. При цьому зверху на кришку встав один з працівників, щоб струмінь води її не знесла.
Варто зазначити, що працівник так майже годину чекав аварійну службу "Львівводоканалу".
Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові на Салтівському шосе сталася аварія магістрального водопроводу. Утворився багатометровий фонтан.
Аварія водогону спричинила транспортний колапс. Зокрема, через прорив зупинився рух трамваїв. Крім того, на вулиці Тракторобудівників виник затор. В результаті аварії понад 400 будинків залишилися без води.
Гендиректор КП "Харківводоканал" Владлен Волков повідомив, що трубі більше 30 років. Причиною аварії міг стати перепад температури або довгий термін експлуатації