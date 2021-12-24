Новий фонтан утворився через те, що зірвало гідрант.

Новий фонтан раптово забив у Львів. Недалеко від центру міста ввечері зірвало пожежний гідрант.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Струмінь під сильним тиском досягав майже триповерхового будинку - майже в сім метрів. Інцидент стався під час планового щорічного обстеження міських гідрантів.

Читайте такожУ Києві маршрутка весь день возила пасажирів з відкритими дверима (відео)Комунальники оригінально вийшли з ситуації, що склалася, і щоб не заливало будинки та автомобілі просто накрили гідрант кришкою. При цьому зверху на кришку встав один з працівників, щоб струмінь води її не знесла.

Варто зазначити, що працівник так майже годину чекав аварійну службу "Львівводоканалу".

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові на Салтівському шосе сталася аварія магістрального водопроводу. Утворився багатометровий фонтан.

Аварія водогону спричинила транспортний колапс. Зокрема, через прорив зупинився рух трамваїв. Крім того, на вулиці Тракторобудівників виник затор. В результаті аварії понад 400 будинків залишилися без води.

Гендиректор КП "Харківводоканал" Владлен Волков повідомив, що трубі більше 30 років. Причиною аварії міг стати перепад температури або довгий термін експлуатації

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