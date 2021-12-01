Внаслідок аварії понад 400 будинків залишилися без води.

У Харкові на Салтівському шосе сталася аварія магістрального водопроводу. Утворився кількаметровий фонтан.

Про це повідомляє Instagram-канал Kharkivlife.

Аварія водопроводу спричинила транспортний колапс. Зокрема, через прорив зупинився рух трамваїв. Крім того, на вулиці Тракторобудівників виник затор.

Читайте такожЕколог озвучила несподіваний факт про бутильовану воду й назвала альтернативу їйЗа інформацією "Харківводоканалу", внаслідок аварії понад 400 будинків залишилися без води. Наразі комунальні служби почали підвезення води мешканцям у цистернах.

Гендиректор КП "Харківводоканал" Владлен Волков повідомив, що трубі більш як 30 років. Причиною аварії міг стати перепад температури або довгий термін експлуатації, інформують Новини Live.

Впродовж дня води не буде в районі просп. Тракторобудівників, вул. Владислава Зубенка, вул. Краснодарською, вул. Сонячною, Салтівським шосе, вул. Гарібальді, вул. Світлою, вул. Бучми, вул. Гвардійців Широнінців, мікрорайоном Північним 5.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині учора, 30 листопада, під час негоди внаслідок падіння дерева загинула жінка. Зазначається, що внаслідок сильного вітру на території приватного подвір’я на жінку, 1948 р. н., впало дерево. Вона загинула на місці пригоди.

Автор: Марта Гичко