У поліції запевнили, що їх співробітник вакцинований.

Поліцейський у Львові, де посилили карантин, перевіряв наявність COVID-сертифікатів у відвідувачів кондитерської, не маючи власного. У поліції заявили, що їх співробітник вакцинований, а додаток "Дія" просто заглючив.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Інцидент стався 23 жовтня. Правоохоронець проводив перевірку COVID-сертифікатів у кафе та ресторанах

За словами власниці кондитерської Ольги Тесляк, в цей день в закладі перебувала бариста з простроченим ПЛР-тестом, тому довелося викликати іншого співробітника. При цьому сам поліцейський не мав документа про вакцинацію. Через це розгорівся скандал

Читайте також"Найважливіший пацієнт": у Львові підліток вже 12 днів у реанімації з ускладненнями від COVID-19"Я почала питати про їхні документи. Вони мені показали посвідчення. Коли я попросила показати COVID-сертифікати, працівниця Держспоживслужби показала видрукований документ. Поліцейський каже: "Я вакцинований, але у мене немає документа. Додаток "Дія" не зміг завантажити, а паперового документа немає. Ідіть зі мною до мого сімейного лікаря". Я кажу: "Ви що насміхаєтеся наді мною? Самі без документів, але прийшли до мене їх перевіряти", - розповіла власниця закладу.

У зв'язку з цим дівчина звернулася в поліцію.

У прес-службі поліції Львівської області повідомили, що вже провели перевірку та з'ясували, що поліцейський пройшов курс вакцинації, а документ не зміг показати, тому що у нього "заглючив" додаток "дія".

Як раніше повідомляв УНІАН, у Львові за недотримання карантинних обмежень закрили 4 магазини. Крім цього, попередження видали 4 ринкам, які можуть закрити через порушення.

Автор: Анастасія Горбачова